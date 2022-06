Portugal registou, na semana de 14 a 20 de junho, um total de 239 mortos por Covid-19 e 95 943 novos casos de infeção, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico semanal da DGS.



Segundo o documento, em termos de novos casos, há menos 17 185 do que na semana anterior, com a incidência de novos casos por 100 mil habitantes a descer 15%. O índice de transmissibilidade R(t) desce para 0,88.Em relação aos óbitos por Covid-19, registaram-se menos 22 do que na semana anterior, o que significa uma redução de de 8% na mortalidade por cada um milhão de habitantes.

internamentos em enfermarias e menos 13 em UCI numa semana.Lisboa e Vale do Tejo foi a região com maior número de novos casos na última semana, com 45 219 casos, menos 4851 em relação à semana anterior, seguida do Norte com 22 401, menos 7560 casos do que na semana anterior. O Centro registou 12 521 casos de infeção, menos 2992 do que no último boletim semanal.