Menos sexo, mais videojogos e séries. Novas gerações deixam relações sexuais em segundo plano

Menos sexo, mais videojogos e séries. Os jovens estão a praticar cada vez menos relações sexuais e a tecnologia pode estar a roubar tempo e a apetite sexual às novas gerações. A pandemia de Covid-19 e o confinamento têm agravado a situação e os pedidos de ajuda aos psicólogos dispararam.



Os especialistas não têm dúvidas e avisam que a pandemia está a trazer "obstáculos à sexualidade para todas as pessoas, aquelas que têm um parceiro e aquelas que não têm".



Para o professor Simon Forrest, do Instituto para a Saúde e Sociedade da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, o comportamento sexual tem mudado muito ao longo dos últimos 50 anos. Para o especialista, os mais jovens fazem cada vez menos sexo - ou com menos regularidade - porque estão a assumir relações mais duradouras mais tarde na vida, normalmente após os 30 anos de idade. Isto deve-se em grande parte às dificuldades financeiras.



Por outro lado, a pornografia também tem desempenhado um papel cada vez mais importante, mas nem sempre pela positiva. O professor adianta ainda que a sociedade atual é uma grande consumidora de pornografia online, o que se reflete num efeito negativo nas relações sexuais das pessoas. O especialista refere que a pornografia pode aumentar os níveis de ansiedade e obsessão com o corpo.



Mas a sociedade de hoje é também mais ‘ocupada’ do que a de há 20 anos. Jean Twenge, professora de psicologia da Universidade de San Diego, nos EUA, defende que as pessoas têm muito mais coisas para fazer às "10 da noite" do que antes. A especialista acredita que os videojogos e serviços de streaming como a Netflix podem estar a ter impacto no novo padrão sexual da população.

