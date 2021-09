Mercado das Caxinas em Vila do Conde fecha portas para obras

O mercado das Caxinas, em Vila do Conde, encerra portas a partir da próxima segunda-feira. Em causa estão obras de requalificação que serão feitas no espaço. Será realizada uma remodelação ao nível da cobertura, nomeadamente a retirada das telhas de amianto que cobrem o edifício e que têm risco cancerígeno.A Câmara Municipal tem ainda como objetivo realizar diversos melhoramentos no interior do mercado, de forma a oferecer mais condições a vendedores e também ao público.Devido à dimensão dos trabalhos, os vendedores que habitualmente estão no espaço terão de ser deslocados. Serão temporariamente colocados em contentores na área do estacionamento da avenida Infante D. Henrique, via onde, precisamente, se situa o mercado. Estas instalações provisórias funcionam de segunda-feira a sábado, entre as 07h00 e as 19h00."Trata-se de uma intervenção da máxima importância pelos benefícios que trará a todos os que ali trabalham e ali se deslocam para adquirir bens alimentares", dá conta a autarquia, que reuniu na quarta-feira com os vendedores para apresentar a solução temporária e dar conta de como irão decorrer as obras no edifício. O mercado é procurado sobretudo pelo peixe fresco, mas também pela venda de fruta e legumes.