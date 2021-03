As fachadas do mercado do Bolhão, Porto, já estão recuperadas e o túnel de serviço está terminado. O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, visitou o espaço, ainda em obras, e revelou várias imagens do interior.

As obras de requalificação do ex-líbris da cidade iniciaram em agosto de 2019 e deverão ficar concluídas no segundo semestre deste ano.