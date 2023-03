Cerca de metade das pessoas em teletrabalho garante que a entidade empregadora adotou “procedimentos ou soluções tecnológicas de vigilância/controlo do tempo de trabalho” que são “inadmissíveis” perante a lei.As conclusões são de um estudo da UGT coordenado pelo ex-secretário de Estado do PS, Paulo Pedroso. Entre os 1007 inquiridos presencialmente, 21% dizem que lhes foi pedido para terem a câmara “permanentemente ligada” e 29% garantem que as empresas usaram software de registo das páginas visitadas.