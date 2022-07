Estudo da Beko revela determinação portuguesa para preservar o ambiente e melhorar hábitos sustentáveis no lar

47% dos portugueses consideram a contaminação em geral como o principal problema ambiental

42% dos inquiridos apontam a poupança de água como a prática de sustentabilidade mais utilizada no lar

55% dos entrevistados revelam ter alterado os seus hábitos de consumo de energia com o aumento dos preços

O cuidado com o meio ambiente e o planeta é um dos principais desafios da nossa sociedade. Cada ano, de acordo com dados do Banco Mundial, geram-se em todo o mundo certa de 2 toneladas de resíduos, um número que pode escalar até aos 3.4 milhões até 2050.









Neste contexto, a Beko , empresa líder em eletrodomésticos e soluções inteligentes para o lar revela as principais conclusões do estudo, "Hábitos sustentáveis na cozinha em Portugal" no qual revela, entre outros aspetos, a preocupação dos portugueses com o meio ambiente e os gestos sustentáveis que colocam em prática no seu dia a dia e na cozinha para alcançar uma vida mais sustentável.

Segundo os resultados do estudo, quando questionados sobre quais os principais problemas ambientais, 47% dos portugueses apontam a contaminação em geral como a principal causa, seguida pelo uso de combustíveis fósseis (10%) e aquecimento global (6%). Assim, para 90% dos inquiridos é urgente conservar o meio ambiente.





A análise dos dados do estudo realizado revela também que os portugueses mudaram seus hábitos para levar um estilo de vida mais sustentável. Nesse sentido, os cidadãos já adotaram práticas domésticas como a reciclagem, a redução do desperdício de alimentos ou o consumo de energia.





Mais de 80% dos entrevistados afirmaram separar resíduos (papel e cartão, cristal e vidro, e embalagens e plásticos), caindo apenas esta percentagem para 62% quando se trata da separação de resíduos orgânicos.

Além das práticas mencionadas, o estudo identifica que quase metade dos entrevistados vê a economia de energia (eletricidade, aquecimento ou gás) como uma ação espontânea habitual para cuidar do meio ambiente. A poupança de água lidera as práticas de sustentabilidade com 42% dos inquiridos a afirmar esse hábito, seguida da energia (23%).





Outra das temáticas abordados é a relação dos portugueses com os eletrodomésticos, e aqui, os entrevistados elegem o frigorífico e a máquina de lavar como os equipamentos mais importantes, com 67% e 20% das respostas respetivamente. Mas, também, os eletrodomésticos em que estariam dispostos a gastar mais dinheiro, desta vez, com 46% e 20% das respostas respetivamente.





Por outro lado, o forno e o frigorífico, são os eletrodomésticos com os quais os portugueses mais se preocupam no que se refere ao consumo energético, com 34% e 24% das respostas respetivamente. Ao mesmo tempo que são, também, percecionados como os eletrodomésticos que "mais gastam", com 32% e 25% das respostas respetivamente.





Com a subida de preços da energia, mais de metade dos inquiridos (55%) alterou os seus hábitos de utilização dos eletrodomésticos. Menos uso de alguns eletrodomésticos (31%), seleção de eletrodomésticos A++ (21%), correta utilização dos eletrodomésticos (17%) e poupança de energia e recursos (17%) foram as principais práticas adotadas.





Finalmente, e no que à cozinha diz respeito, 41% dos entrevistados afirmam que a sua forma preferida de cozinhar são os grelhados, seguidos dos cozinhados no forno (25%) e dos cozinhados a vapor (19%). Por exemplo, para os portugueses, os fornos a vapor permitem cozinhar de forma mais saudável (47%), mais sustentável (31%) e com melhores resultados nas receitas (13%). Já a compra de produtos frescos é também uma prioridade, com 56% dos inquiridos a afirmarem comprar frutas e legumes uma vez por semana.





Uma vida saudável só é possível num planeta saudável". "a situação ambiental do nosso planeta é a cada dia mais preocupante, mas um mundo mais sustentável é possível se todos os dias agirmos com as medidas necessárias", afirma Manuel Royo, Diretor de Marketing da Beko Ibéria. "A missão da nossa marca é capacitar as novas gerações para que possam viver de forma mais saudável".





Eletrodomésticos sustentáveis fabricados com materiais reciclados e biocompósitos





No seu compromisso com a sustentabilidade, a Beko dispõe de uma gama de equipamentos fabricados a partir de materiais reciclados e biocompósitos, pioneiros no setor, com os quais a empresa se compromete a promover um consumo mais sustentável e reduzir o impacto ambiental dos consumidores. Na sua produção são utilizadas garrafas plásticas, resíduos de redes de pesca ou fios industriais, além de biocompósitos como cascas de ovos ou cana-de-açúcar.

O estudo realizado pela Beko indica que, quase 90% dos portugueses têm agora em atenção a eficiência energética de um eletrodoméstico, no momento da compra, e 93% estão dispostos a pagar mais por um eletrodoméstico produzido de forma sustentável.





"Na Beko queremos reforçar o nosso compromisso com o meio ambiente e reunimos todos os nossos esforços para os nossos processsos serem o mais sustentáveis possível", afirma Manuel Royo, Diretor de Marketing da Beko Iberia. "É por isso que no nosso catálogo de produtos oferecemos produtos que, além de inovadores, com design e qualidade de vanguarda, são responsáveis ??com a natureza", conclui Royo.

*Estudo realizado junto de 560 inquiridos, com mais de 18 anos, de ambos os sexos, na sua maioria, pertencentes a lares com dois elementos ou mais (86%), com formação universitária (52%) e inseridos no mercado laboral (65%).