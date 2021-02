Metro do Porto lança obra de três milhões de euros junto ao Hospital de São João

A Metro do Porto lançou o concurso público para a remodelação da estação do Hospital de S. João, da Linha Amarela, no Porto, num investimento de três milhões de euros. A intervenção envolve a construção de um interface coberto, incluindo duas lojas Andante: uma nesta estação, outra na estação do Polo Universitário.

O investimento será suportado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática e pela Câmara Municipal do Porto. "A intervenção, projetada pelo arquiteto Adalberto Dias e resultante da articulação com o município para a renovação do polo intermodal do Hospital de S. João, tem um prazo de seis meses", indica a Metro do Porto em comunicado. "Pretende-se que os trabalhos se iniciem ainda no segundo trimestre, por forma a rentabilizar este período de menor procura e que decorre da pandemia e das restrições à circulação que estão de momento em vigor. Por outro lado, o objetivo é fazer coincidir a disponibilização dos novos equipamentos com o arranque do novo ano letivo no ensino superior, previsivelmente em Outubro", acrescenta.

O novo interface do Hospital de S. João, para além de uma Loja Andante e de uma cafetaria, disponibilizará melhores condições para a ligação entre a Linha Amarela e os autocarros da STCP, num espaço coberto, substituindo instalações provisórias ali instaladas. No Polo Universitário, o projeto contempla uma nova Loja Andante, igualmente com cafetaria, na alameda entre os acessos à Estação de Metro e próximo à entrada principal do I3S.