Miguel, um menino de seis anos , de Faro, foi diagnosticado com síndrome mielodisplásico, uma doença rara, e precisa de um transplante de medula óssea urgente.





“Apelo humildemente aos vossos corações para que se inscrevam como dadores. O tempo urge e precisamos de encontrar um dador compatível”, pede a mãe, que é enfermeira no hospital de Faro. As colheitas decorrem todos os dias úteis no hospital de Faro e em Portimão, na Associação de Dadores de sangue do Barlavento, sendo necessária inscrição.