O barulho dos motores volta a ouvir-se a partir desta quinta-feira no Vale das Almas, em Montenegro, palco da Concentração Internacional de Motos de Faro. “Esta é uma edição especial pelo facto de se assinalar o 40º aniversário”, disse ao CM José Amaro, presidente do Moto Clube de Faro. São esperados mais de 25 mil participantes durante os quatro dias do evento, um número superior à média de 22 mil dos últimos anos.









