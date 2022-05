A Queima das Fitas de Coimbra arrancou na quinta-feira à noite, com milhares de estudantes e familiares que assistiram à Serenata Monumental, na Sé Nova. “É um momento de tradição e saudade”, disse ao Correio da Manhã Sofia Quaresma, finalista de Medicina.





Este domingo vive-se outro momento alto, com o cortejo de carros alegóricos. Este ano vai haver limitações na cerveja. Continua à borla, mas em menor quantidade: 1000 latas por carro. Pela primeira vez na história da Queima, carros e estudantes seguem por percursos diferentes na Baixa, reunindo-se no largo da Portagem. No cartaz musical, Quim Barreiros encerra a noite.