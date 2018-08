Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares da GNR salvam gato bebé em Lisboa

Animal estava dentro do Túnel do Marquês de Pombal.

12:22

Três militares da GNR salvaram esta quarta-feira um gato bebé, no túnel do Marquês de Pombal, em Lisboa.



Os cabos Mofreita, Teodoro e Rosa, do Grupo de Segurança da Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE) salvaram o gatinho que estava "bastante assustado, sujo e com fome, correndo risco de vida", segundo avançou a USHE através das redes sociais.



"Neste momento já se encontra a salvo", pode ler-se na mesma publicação.