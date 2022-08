Até aqui, só os licenciados pré-Bolonha, antes de 2006, podiam lecionar com a chamada habilitação própria, sem terem formação pedagógica. Esta possibilidade é apenas possível através da contratação de escola, último recurso dos diretores para recrutar professores.



O ministro da Educação, João Costa, confirmou esta quarta-feira que vai alterar as habilitações para a docência de modo a que todos os licenciados possam dar aulas, tal como o CM noticiou na segunda-feira. “Vamos fazer uma atualização do despacho de habilitações para a docência, para poderem ser contratados também licenciados pós-Bolonha”, afirmou ao ‘Observador’.Até aqui, só os licenciados pré-Bolonha, antes de 2006, podiam lecionar com a chamada habilitação própria, sem terem formação pedagógica. Esta possibilidade é apenas possível através da contratação de escola, último recurso dos diretores para recrutar professores.

A partir de 2006 passou a ser exigido mestrado com via de ensino para ter habilitação profissional para a docência. E o ministro garantiu esta quarta-feira que vai continuar a ser necessário mestrado com via de ensino para aceder à carreira docente. “Alguém que queira integrar a carreira de professor terá de fazer a formação pedagógica”, disse João Costa.









Leia também Todas as licenciaturas vão permitir dar aulas O governante defende que os professores com habilitação própria vão servir apenas para necessidades temporárias. “Não falamos de professores de segunda, mas sim de necessidades permanentes do sistema que devem ser preenchidas por professores profissionalizados e necessidades temporárias que, por vezes, temos de recorrer a outras pessoas, como já era e como continuará a ser”, afirmou.

João Costa acredita que além de licenciados, também doutorados sem formação pedagógica possam estar interessados em dar aulas.





“Eu posso ter alguém que é doutorado com formação sólida científica em Matemática que poderá ser docente de Matemática, mesmo que não tenha a formação de ensino em Matemática”, disse.



Fenprof teme que a profissão seja aberta a profissionais sem qualificação

Mário Nogueira (Fenprof) afirmou temer que o Ministério da Educação "passe a abrir a profissão docente a qualquer pessoa, desqualificando assim a profissão e a formação", para tentar resolver o problema da falta de professores. O secretário-geral da Fenprof defende ao invés que deve haver tomada de medidas que tenham por objetivo tornar mais atrativa a profissão. A Fenprof criticou também o facto de o Governo não ter negociado com os sindicatos de professores estas alterações.