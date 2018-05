Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro da Educação recebido em Coimbra com protesto

Fenprof marcou presença para reivindicar reuniões entre sindicato e ministério.

11.05.18

O ministro da Educação foi, esta sexta-feira, recebido numa escola em Coimbra com um protesto de professores.



Esta manifestação foi organizada pela Fenprof que reivindica reuniões entre o sindicato e o ministério.





Em causa, explicou à CMTV o responsável da Fenprof, estão negociações necessárias sobre "problemas importantes dos professores", que "não estão a ser resolvidos".



Esta manifestação surpresa será a primeira de muitas, promete o sindicato, que quer fazer marcação cerrada ao ministro para garantir resultados proveitosos para as reivindicações dos docentes.



A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) entregou hoje, em Coimbra, um "lembrete" ao ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a relembrar a necessidade de realização de uma reunião urgente para debater os problemas do setor.



A estrutura sindical queixou-se de ter solicitado há um mês e meio uma reunião que até à data não teve resposta, considerando que é "um inaceitável desrespeito pela maior e mais representativa organização de professores em Portugal".



Cerca de duas dezenas de professores aguardaram esta tarde a chegada do governante à Escola EB 2,3 Silva Gaio, em Coimbra, empunhando cartazes e uma faixa, em que se lia "Basta de desvalorização! Professores exigem respeito".



O ministro da Educação, que se deslocou a Coimbra no âmbito da organização dos Jogos Europeus Universitários, salientou que, durante este ano, já foram efetuadas 12 reuniões entre o ministério e a Fenprof, destacando que tem existido um trabalho de "diálogo e articulação".



"A Fenprof e as outras organizações sindicais sempre que é oportuno reúnem com o ministro, aliás como reunimos tantas e tantas vezes", disse Tiago Brandão Rodrigues aos jornalistas no final da visita a várias infraestruturas desportivas em obra para acolher os Jogos Europeus Universitários, que se realizam de 15 a 28 de julho.



O governante referiu ainda que o ministério está a trabalhar para que próximo ano letivo comece a tempo, "com tranquilidade e serenidade e normalidade", como nos últimos dois anos.



"O ponto de partida [sobre os problemas da Educação] nem sempre é o mesmo, mas temos trabalhado e dado passos firmes para que o ponto de chegada seja o mais coincidente possível", frisou o ministro da Educação.