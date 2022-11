Ministro da Saúde diz que país tem dos "melhores índices" de saúde maternoinfantil

O ministro da Saúde afirmou esta quarta-feira que Portugal tem dos "melhores índices" de saúde maternoinfantil do mundo e que para os manter precisa de "reorganizar" a rede segundo as necessidades dos cidadãos e as regras de qualidade e segurança.

"Hoje, e quero deixar esta mensagem de tranquilidade que é muito importante para as pessoas, Portugal é um belíssimo país para se nascer, é um belíssimo país para as grávidas e é um belíssimo país para os seus filhos. Temos um dos melhores índices de saúde maternoinfantil do mundo (...) E o que temos de fazer? Tomar as medidas necessárias para garantir que, no futuro, continua a ser assim, reorganizando a rede de acordo com as necessidades dos cidadãos e de acordo com as regras de qualidade e segurança", afirmou o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

À margem da inauguração da Escola de Formação Luís Vega, no hospital de São João da Madeira, Manuel Pizarro afirmou ser necessário garantir que "o sistema funciona" e tem "uma resposta de qualidade" para as grávidas, principalmente, para aquelas que têm de se deslocar a maternidades fora da área de residência para receber cuidados de saúde.

"Felizmente, na maior parte dos casos, as respostas estão a ser dadas no tempo certo e não tem havido dificuldades. Estamos atentos nessa matéria", assegurou, dizendo que, enquanto não há condições para retomar "em pleno" todos os serviços de cuidados maternoinfantis, são necessárias "medidas de contingência".