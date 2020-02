Ministro do Ambiente admite aposta na dessalinização para fazer frente aos efeitos da seca

O ministro do Ambiente quer uma gestão mais eficiente da água no Algarve e admite a aposta na dessalinização para fazer frente aos efeitos da seca. Entretanto, alguns autarcas da região estão esta semana em Espanha para conhecerem exemplos de boas-práticas no reaproveitamento e produção de água para que sejam depois aplicadas no Algarve."A dessalinização é uma solução mais realista neste momento", disse João Pedro Matos, que esta segunda-feira participou num encontro sobre alterações climáticas que teve lugar em Loulé.O governante ressalva que "os valores historicamente baixos" dos preços da produção de energia solar permitem reduzir os "elevados custos energéticos na produção de água potável".O ministro do Ambiente acha ainda que "não é com mais barragens que se resolve o problema", já que as existentes também estão com pouca água. Segundo o governante, "era trocar duas barragens vazias por três vazias", defendendo o uso de água de esgoto tratada para a rega dos campos de golfe, jardins ou lavagens de ruas.Entretanto, nove autarcas algarvios, incluindo o presidente da AMAL António Pina, estão a visitar estações de tratamento de águas residuais e uma de dessalinização em Espanha.