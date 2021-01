Misericórdia de Arcos de Valdevez faz mais de 100 testes após funcionária testar positivo à Covid-19

A Misericórdia de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, testou os 105 utentes e funcionários do Lar Soares Pereira, após a infeção pelo vírus SARS-CoV-2 de uma trabalhadora na instituição, disse esta segunda-feira o provedor.

Contactado pela agência Lusa, Francisco Araújo explicou que "os testes aos 75 utentes e a 30 funcionários foram realizados no domingo, sendo que todos deram negativo".

O responsável adiantou que o despiste da doença causada pelo novo coronavírus vai ser repetido dentro de sete dias.

Segundo Francisco Araújo, na sexta-feira a trabalhadora comunicou ter testado positivo ao vírus SARS-CoV-2 e, nesse mesmo dia, foram efetuados testes à equipa que trabalhava no mesmo turno, tendo sido detetado outro caso de infeção".

No total, são duas as funcionárias infetadas e, de acordo com uma publicação da instituição na rede social Facebook, "permanecem em casa em quarentena".

"Relativamente ao lar, está a ser monitorizada a execução do preceituado no Plano de Contingência com o acompanhamento permanente da Direção Clínica da Instituição. Em conformidade com as orientações da Delegação de Saúde serão repetidos os testes ao SARS-CoV-2 no prazo que vier a ser indicado", refere a nota publicada.

Além do lar Soares Pereira, a Misericórdia de Arcos de Valdevez dispõe de várias valências de apoio à terceira idade, "ainda sem casos de infeção".

O provedor Francisco Araújo adiantou que, "em mais de 10 meses, a instituição registou alguns casos, entre utentes e funcionários, mas não tem a lamentar nenhuma morte por covid-19".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.843.631 mortos resultantes de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.186 pessoas dos 431.623 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.