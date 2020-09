Misericórdia de Ovar com três funcionários infetados com Covid-19 e 40 crianças sem aulas

Três funcionárias afetas ao ensino pré-escolar na Santa Casa da Misericórdia de Ovar estão infetadas com covid-19, revelou esta quarta-feira essa instituição do distrito de Aveiro, após enviar para quarentena três turmas, num universo de cerca de 40 crianças.

Segundo disse à Lusa o provedor da Misericórdia, todo o pessoal da instituição tem sido sujeito a testes para deteção do vírus SARS-CoV-2 "uma vez por mês - ainda antes de o Governo ter decidido que, a partir de outubro, isso seria obrigatório em todos os lares" e foi num desses rastreios, abrangendo o pessoal de todos os serviços de infância, que se diagnosticaram três novos casos de doença.

"Os testes deram positivo para três funcionárias que estavam sem sintomas e isso obrigou-nos a fechar três salas com creche e jardim-de-infância", afirmou Álvaro Silva, adiantando que isso envolve "umas 40 crianças".

A duração da quarentena "vai ser decidida pela autoridade local de saúde, consoante as circunstâncias de cada pessoa mantida sob vigilância" e, entretanto continuam em funcionamento as restantes salas do ensino pré-escolar geridas casa, o que representa "outros 120 a 130 miúdos".

Álvaro Silva nota que a situação na Santa Casa "não é diferente da que se vive no concelho de Ovar e no resto do país, onde os casos de infeção estão a aumentar diariamente".

O responsável refere que a situação está "tranquila" nas duas estruturas residenciais para idosos, que, também geridas pela instituição, foram especialmente afetadas pelo vírus SARS-Cov-2 nos meses de março e abril.

"Já começámos a dar aos idosos a vacina contra a gripe. Vai ser uma confusão na mesma quando os casos de gripe se confundirem com os de covid-19, mas, ao menos este ano, o Governo prometeu que mandava as vacinas gripais até final de setembro e cumpriu", realça o provedor.

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já matou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, infetando mais de 33,7 milhões.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 1.971 óbitos entre 75.542 infeções confirmadas.

No caso específico de Ovar, município com cerca de 148 quilómetros quadrados e 55.400 habitantes, o último boletim epidemiológico da autarquia indicava esta tarde 43 casos positivos de covid-19, num acréscimo de cinco doentes ativos face a quarta-feira - data em que o concelho registava, desde o início da pandemia, um total acumulado de 811 infetados, 40 óbitos e 733 recuperados.