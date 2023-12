Misericórdias vão a votos pela primeira vez em mais de 15 anos com duas listas concorrentes

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) vai a eleições na próxima quarta-feira, pela primeira vez em mais de 15 anos com duas listas concorrentes, e num momento de crescentes dificuldades para o setor social. De um lado, apresenta-se a eleições o atual presidente do organismo, Manuel Lemos, eleito há 15 anos mas ainda disposto a cumprir o quinto e último mandato possível à frente da instituição. Do outro lado, o atual presidente do Secretariado Regional de Coimbra e provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra, António Sérgio Martins. Em causa os votos de 388 Misericórdias ativas em Portugal, espalhadas de norte a sul e ilhas, que apoiam diariamente cerca de 165 mil pessoas.





