Moda para 2021: O que vamos vestir depois da Covid-19

Há quem diga que “2020 não trouxe nada de bom mas”, cita a consultora de moda Diana Pimentel, para logo a seguir ressalvar que “houve mudanças positivas”. Uma delas deu-se precisamente no universo da moda. “Descobrimos que podemos viver com menos, proteger mais o ambiente e isso refletiu-se também na roupa”, nota. Agora há que fazer prevalecer os bons princípios ao longo de 2021, sem abdicar das tendências e do estilo. “O ano de 2021 vai ser de transição, mas também de esperança e de alegria! Assim que for possível vamos querer sair para festejar, estar com amigos e recuperar a liberdade . As cores em alta, segundo as previsões da Pantone, são o cinza claro e o amarelo iluminado. Uma mensagem de força, positivismo e alegria”, relata.





Ao prever este estado de espírito, alguns designers “apresentaram coleções glamorosas, festivas”. Todavia, lembra Diana Pimentel, os consumidores vão continuar a procurar uma moda funcional e confortável. “Na próxima primavera vamos encontrar uma mistura do clássico fato com detalhes sportswear, cortes bem fluidos e tecidos maleáveis. Os coordenados em malha vieram para ficar. E as cores pastel, as cítricas e os tons vibrantes conjugam-se para receber a nova estação. As silhuetas continuarão fluidas e desestruturadas”, avança. Venha ela, para renovação do espírito e do corpo.