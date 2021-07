Vacinação contra Covid-19 suspensa na modalidade Casa Aberta

A modalidade estava disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes não estejam agendados, com idade igual ou superior a 40 anos e que não tivessem sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses.



O Infarmed anunciou esta quarta-feira que está a investigar a qualidade de vacinas da Janssen disponibilizadas no Centro de Vacinação Covid-19 de Mafra depois de utentes terem desmaiado após a toma da vacina da Janssen.

Num curto comunicado enviado para as redações, a autoridade nacional do medicamento explicou que as medidas surgem "no seguimento dos casos de reações adversas (síncope), notificados com a vacina da Janssen, no centro de vacinação de Mafra".