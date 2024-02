Moradores da Charneca de Caparica reclamam um reforço das carreiras da Carris Metropolitana, divulgou, esta segunda-feira, a Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul, que ouviu as queixas de alguns moradores desta freguesia do concelho de Almada.As reclamações incidem sobre a zona da Aroeira e Vale de Cavala, mas também nas ligações a Almada. Avança a comissão que foram “apresentadas propostas para alterar o percurso da carreira 3006, até à Tremoceira, ou da 3012”. A Carris Metropolitana disponibilizou-se, entretanto, a reunir com os utentes.