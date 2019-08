Mordomas exibem trajes e peças de ouro na Romaria da Senhora d’Agonia

Este desfile representa o que Portugal tem de melhor. As cores dos trajes, o ouro das famílias a desfilar pelas ruas. É dos cenários mais bonitos que existem". As palavras são de Jorge Silva - que viajou de propósito de Lisboa com um grupo de amigos -e um dos milhares de curiosos que esta sexta-feira encheram as ruas de Viana do Castelo para assistir ao Desfile da Mordomia.Mais de 500 mordomas exibiram as peças de ouro, avaliadas em 30 milhões de euros, no cortejo que inaugura a Romaria d’Agonia.Até à próxima terça-feira a cidade está em festa e a tradição manda que as celebrações comecem com o ouro e a arte da filigrana portuguesa a brilhar no percurso entre o Palácio dos Cunhas e a Cúria Diocesana. As ruas encheram-se mais uma vez de curiosos da terra e não só."Somos de Lisboa e já viemos aqui antes, mas fora das festas. Ver ao vivo é outra coisa. Mal chegámos comprámos as camisas, os lenços e os brincos para entrar a rigor no espírito", conta Celina Reis. Espírito vivido com outra intensidade pelas mordomas. "Há 12 anos que participo. É um orgulho enorme", conta uma das mordomas.Dado o elevado valor das joias que saem à rua, a PSP montou um forte dispositivo de segurança que contou com seguranças privados a acompanhar as mordomas com mais ouro.A par do desfile da Mordomia, o cortejo histórico e etnográfico é um dos momentos que atrai milhares de curiosos. Este ano, celebra os 60 anos da construção do Templo Sagrado Coração de Jesus, conhecido como Igreja de Santa Luzia. O templo é um dos ex-líbris da cidade: começou a ser edificado em 1904 e foi concluído em 1960. O cortejo sai este sábado à rua às 16h00. Já a Procissão ao Mar realiza-se na próxima terça-feira.A Procissão da Senhora d’Agonia, a trasladação das imagens do Senhor dos Aflitos e Senhora da Assunção entre a Sé e a Igreja de São Domingos (no início e fim das festas) e o fogo de artifício, são outros pontos altos desta Romaria.Rosa ‘Rabeca’ e Agostinho ‘Melro’ foram protagonistas do primeiro cartaz da Romaria com fotografia, em 1959. Regressam como convidados de honra.O Coração de Viana é uma das peças mais famosas da arte da filigrana portuguesa. A origem da filigrana remonta a 3000 a.C., na antiga Mesopotâmia.