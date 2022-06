Morreu antigo presidente da Câmara do Crato Manuel Ferreira

O antigo presidente da Câmara do Crato (Portalegre) Manuel Ferreira (entre 1993 e 1997), pela CDU, morreu no sábado à noite aos 74 anos, revelou este domingo fonte partidária.

"Foi sempre um lutador pelo poder local democrático, um exemplo de cidadania", disse à agência Lusa o antigo presidente da Assembleia Municipal do Crato e membro Direção da Organização Regional de Portalegre do PCP (DORPOR), Fernando Carmosino.

De acordo com o dirigente comunista, o antigo autarca do Crato, que há vários anos "estava afetado fisicamente na sequência de um AVC [Acidente Vascular Cerebral]", faleceu no sábado no hospital de Portalegre, onde havia sido submetido a uma intervenção cirúrgica para recolocação de uma prótese.

Fundador da Cooperativa de Consumo do Crato e um dos membros fundadores da extinta Região de Turismo de São Mamede, a primeira do género no Alentejo, Manuel Ferreira é ainda recordado por Fernando Carmosino como uma pessoa "leal e de grandes princípios".

"Foi um camarada que eu acompanhei em o todo o percurso, desde o estatuto de vereador até presidente da câmara", sublinhou.

O funeral de Manuel Ferreira realiza-se hoje no Crato, pelas 17:30, ficando o corpo sepultado no cemitério local.