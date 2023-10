Morreu Bobi, o cão mais velho do mundo

Bobi, o cão mais velho do mundo, morreu este sábado aos 31 anos, segundo o Le Terrier Studio. O animal é recordista do Guinness por ter quebrado um recorde de quase um século que pertencia a Bluey, o cão pastor australiano que viveu até aos 29 anos e cinco meses. Bobi era um rafeiro do Alentejo de raça pura, usado como cão de guarda de rebanhos . Nascido a 11 de maio de 1992, era o único sobrevivente de quatro machos da cadela Gira, que nasceram num anexo onde a família de Leonel Costa, dono do rafeiro, guardava lenha. A família desfez-se dos filhotes, mas Bobi escapou por se ter escondido, continuando a ser alimentado pela Gira.