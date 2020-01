Morreu José Lemos Ferreira, o acrobata que mudou a aviação

José Lemos Ferreira, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas entre 1984 e 1989, faleceu esta quinta-feira, aos 90 anos. Numa mensagem em memória do general, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou o homem carismático e também o percurso de "uma notável personalidade da vida militar portuguesa".Lemos Ferreira "moldou a Força Aérea do século XXI, criando e edificando uma verdadeira revolução na Instituição", escreveu o Chefe do Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas.Com um percurso que lhe permitiu chegar aos mais altos cargos militares, foi por isso agraciado cerca de duas dezenas de vezes em Portugal e no estrangeiro. Destacou-se ainda enquanto piloto e fez parte da patrulha de acrobacia aérea ‘Os Dragões’.Esteve na chamada Índia Portuguesa e também na Guiné-Bissau, em plena guerra colonial. A 25 de abril de 1974, era chefe de repartição do Estado-Maior da Força Aérea, que mais tarde liderou. No 25 de Novembro, que ditou o fim do processo revolucionário, esteve ao lado dos militares ditos ‘moderados’.Para Marcelo, o legado de Lemos Ferreira "permanece vivo na Força Aérea de hoje".Lemos Ferreira é recordado também por um episódio que viveu a 4 de setembro de 1957. O próprio e um grupo de pilotos que voava sob o seu comando terá avistado, sobre a cidade espanhola de Córdova, vários objetos voadores não identificados (OVNI).José Lemos Ferreira nasceu em Portalegre a 23 de junho de 1929. Antes de completar 20 anos, ingressou no Curso de Aeronáutica, na Escola do Exército, onde obteve o brevê de piloto.Foi o início de um percurso profissional que o levaria ao topo da carreira militar. Promovido a general em 1977, foi nesse ano nomeado chefe do Estado-Maior da Força Aérea até que, em 1984, assumiu as funções de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.Fora da vida militar, presidiu ao conselho de gerência da empresa Aeroportos e Navegação Aérea. Faleceu ontem, aos 90 anos.