José Eduardo Pinto da Costa era especialista em viver de forma sempre positiva. Diz quem o conhecia que era um homem feliz e com um sentido de humor extremamente refinado - até porque acreditava que as pessoas otimistas viviam mais tempo do que as pessoas tristes. Dedicou a sua vida à medicina e enquanto legista fez mais de 30 mil autópsias - recusou apenas uma, a de uma antiga aluna "brilhante", que morreu num acidente.