Nos primeiros 7 dias do ano registaram-se 3396 óbitos em Portugal, o registo mais elevado para este período desde 2017 (3408 mortes), se se retirarem as mortes por Covid-19.Segundo o Portal Vigilância da Mortalidade, entre 1 e 7 de janeiro houve 3349 óbitos sem ser por Covid-19 (o coronavírus foi responsável por outras 47 mortes), superiores aos 2829 de 2021 (a que se somam 637 devido ao SARS-CoV-2), aos 2354 de 2022 (mais 116 de Covid-19) e aos 2738 do mesmo período do ano passado (mais 55 por Covid-19).Segundo o Sistema de Informação de Certificados de Óbito, entre 1 de dezembro de 2023 e o último domingo houve 15 536 óbitos (182 por Covid-19), mais 417 que no período homólogo (15 119, dos quais 340 por Covid-19).