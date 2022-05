A mortalidade não Covid está mais alta do que em 2021 e os óbitos por Covid-19 estão a aumentar. Segundo os dados do portal Vigilância da Mortalidade, entre 1 de janeiro e 26 de maio registaram-se em Portugal 51 986 óbitos, dos quais 4041 por Covid-19 (de acordo com a Autoridade de Saúde Nacional). No ano passado, no mesmo período morreram 57 657 pessoas, 10 026 das quais com o SARS-CoV-2.









Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários