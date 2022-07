Portugal registou na última semana 73 293 casos de Covid-19, menos 22 011 do que os registados na passada semana. O número de mortes associadas à doença também diminuiu: foram contabilizados mais 146 óbitos, menos 97.O número de doentes internados também desceu: há agora 1 441 pacientes internados em enfermarias (-302) e 81 em cuidados intensivos (menos 4).Lisboa e Vale do Tejo lidera com o maior número de casos registados na última semana: 33 406.Em atualização