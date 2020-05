Mortos por coronavírus em Portugal abaixo da dezena há dois dias

Portugal voltou a registar um número de mortos por Covid-19 inferior a dois dígitos. Esta segunda-feira, tal como tinha acontecido no domingo, as vítimas mortais do novo coronavírus foram nove. Até este momento, há 1144 óbitos registados e a maior parte das pessoas infetadas (83,7%) estão a receber tratamento em casa. Apenas 2,9% estão internadas, sendo que, dessas, só 0,4% estão nos Cuidados Intensivos.Uma semana depois do desconfinamento, o secretário de Estado da Saúde disse, em conferência de imprensa de atualização diária, no Ministério da Saúde, que "não é tempo ainda de fazer balanços", mas "mas para continuar este caminho"."Esta não é uma corrida curta e rápida, é uma maratona longa, por vezes com obstáculos, que procuramos vencer sempre com decisões sustentadas na melhor evidência científica em cada momento", acrescentou António Lacerda Sales, que anunciou que durante esta semana deverão chegar dois milhões de máscaras cirúrgicas e 1,7 milhões de respiradores FFP2 e FFP3 ao nosso país, garantindo a "estabilidade de renovação do stock" de equipamentos de proteção contra a Covid-19.Quanto aos testes de diagnóstico, Lacerda Sales anunciou que desde 1 de março já foram foram realizados cerca de 547 mil testes à Covid-19 e que "de 1 a 10 de maio já foram efetuados mais testes do que em todo o mês de março, numa média total de 13 100 testes por dia". "Quanto mais testamos mais sabemos sobre a realidade epidemiológica do País", disse.O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, revelou que as unidades de Cuidados Intensivos em Portugal estão em "fase estável" neste momento e têm uma taxa de ocupação de 53%, o que considera positivo.Mais de 33 mil utentes e trabalhadores das misericórdias já fizeram testes de rastreio da Covid-19, com 123 mortes registadas entre utentes, segundo avançou esta segunda-feira a União das Misericórdias Portuguesas.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24