Foram detetados, no Algarve, mosquitos que transmitem doenças como a dengue, febre amarela ou o zika. Apesar de não haver registo de mosquitos infetados, as autoridades de saúde da região estão a pedir à população para reduzir os locais que potenciam a criação do inseto.Segundo a delegada de Saúde do Algarve, Ana Cristina Guerreiro, os ‘aedes albopictus’ gostam de locais “com pequenas quantidades de água limpa, onde se acumula água da chuva ou da rega, como pratos dos vasos ou pneus dos automóveis”. Ao contrários dos outros mosquitos, estes evitam os sapais ou locais com água salobra.

De lembrar que esta espécie invasora foi detetada no Algarve no concelho de Loulé, em 2018, e este ano em Faro. “Neste momento temos armadilhas em vários pontos do município de Faro, no perímetro da freguesia de Montenegro e da Ria Formosa, de forma permanente”, revelou ainda Ana Cristina Guerreiro.