Motor de avião da TAP explode quando iniciava descolagem

O motor esquerdo de um avião TAP A320-214, com destino a Veneza, explodiu esta quarta-feira, a meio da tarde, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, quando iniciava a descolagem.A bordo seguiam cerca de 170 passageiros e seis tripulantes (dois pilotos e quatro assistentes de bordo). "No momento em que arrancámos, em que começou a aceleração, ouviu-se um estouro do lado esquerdo. O avião guinou e parou", explicou aoo realizador Tiago Guedes, que se encontrava bordo.Seguia para o Festival de Cinema de Veneza, para apresentação do filme ‘A Herdade’. "O avião ia praticamente cheio. Não se pode dizer que houve pânico, porque foi tudo muito rápido", acrescentou. "O barulho foi grande, mas dentro do avião sentimos pouca coisa. Percebeu-se, contudo, que não era um pequeno incidente. A própria tripulação não sabia muito bem o que se estava a passar", destacou o cineasta.A TAP confirmou aoque o voo TP862 com destino a Veneza teve uma "falha técnica no motor" durante o início do processo de descolagem, "imediatamente interrompida pela equipa de pilotos"."Este tipo de situações são sempre consideradas emergências pelos pilotos", explicou aoo comandante Miguel Silveira, presidente da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea."Caso o avião estivesse já na descolagem, os pilotos procederiam à verificação de uma checklist específica para estas situações muito particulares. Envolve mais de 100 procedimentos obrigatórios, até que se possa desligar o motor que explodiu e fazer a aterragem em segurança, apenas com o motor que continua a trabalhar" concluiu.Neste caso específico, os procedimentos foram feitos ainda na pista.Além do realizador Tiago Guedes, seguiam no mesmo avião os atores Sandra Faleiro, João Vicente, Teresa Madruga e Victória Guerra, entre outros elementos da equipa técnica de ‘A Herdade’. Todos os pormenores da estreia do filme português em Veneza podem ser seguidos nos sites doe na