Motor de avião da TAP explode e interrompe aterragens no aeroporto de Lisboa

Um "problema técnico" no avião A320-214 da TAP, com destino a Veneza, interrompeu esta quarta-feira as aterragens entre as 15h14 e as 15h45 no aeroporto Humberto Delgado, Lisboa.



Ao que o Correio da Manhã apurou tratou-se de uma explosão no motor esquerdo da aeronave.





Nas imagens divulgadas nas redes sociais, ao minuto 26, é possível visualizar o momento da explosão.A ANA Aeroportos confirmou aoque existiu um "problema técnico ocorrido durante a fase de rodagem para a pista e que obrigou à imobilização da aeronave da TAP". Segundo a mesma fonte, a situação já se encontra normalizada.Contactada pelo, a companhia aérea TAP confirmou que o voo TP862 com destino a Veneza teve uma "falha técnica no motor" durante o início do processo de descolagem que "foi imediatamente interrompida pela equipa de pilotos".A mesma companhia afirma ainda que o incidente não teve "qualquer consequência para os passageiros a bordo".Os passageiros do voo seguirão agora para Veneza num outro voo da mesma companhia.Aouma testemunha relatou ter ouvido uma explosão e observado um grande aparato.Na sequência desta ocorrência, o aeroporto registou vários atrasos nos voos.