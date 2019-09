Realizador e equipa do filme 'A Herdade' a bordo do avião da TAP: “Ouvimos um grande estouro"

O realizador Tiago Guedes estava a bordo do avião A320-214 da TAP com destino a Veneza cujo motor explodiu, esta quarta-feira, quando descolava do aeroporto de Lisboa.

"No momento em que arrancámos, em que começou a aceleração, ouviu-se um estouro do lado esquerdo e o avião guinou e parou", explicou o realizador ao CM. "Não houve pânico porque foi tudo muito rápido", destacou Tiago Guedes, cujo filme ‘A Herdade’ é apresentado esta quinta-feira no Festival de Cinema de Veneza.

"Dentro do avião sentimos pouca coisa, mas percebeu-se logo que não era um pequeno incidente. Percebemos que a própria tripulação não sabia o que se estava a passar", destacou o cineasta, que seguia naquele avião com os atores Sandra Faleiro, João Vicente, Teresa Madruga e Vitória Guerra, entre outros elementos da equipa, num voo que estava previsto para as 15h25 mas cujo embarque só se realizou às 16h00.

Contactada pelo CM, a companhia aérea TAP confirmou que o voo TP862 com destino a Veneza teve uma "falha técnica no motor" durante o início do processo de descolagem que "foi imediatamente interrompida pela equipa de pilotos".

Segundo Tiago Guedes, os cerca de 170 passageiros ficaram parados na pista dentro do avião perto de 20 minutos, até serem transportados de autocarro de volta ao aeroporto. A bordo do voo da TAP seguiam dois pilotos e quatro assistentes de bordo, que apenas informaram que havia um "problema com o avião" e que os passageiros teriam de regressar ao aeroporto.



"Quando saímos do avião, vimos que estavam bombeiros e equipas do aeroporto à volta do avião", explicou a realizador.



Depois de sucessivos adiamentos ao longo da tarde, os passageiros embarcaram rumo a Veneza às 19h15.



Ao CM, Paulo Branco, produtor do filme 'A Herdade', sublinhou que o atraso provocado pelo incidente estava a prejudicar a apresentação da longa-metragem, que se encontra em competição no Festival de Cinema de Veneza, uma vez que o realizador Tiago Guedes tinha entrevistas marcadas com a imprensa internacional esta quarta-feira à tarde.



Antes da situação estar regularizada, o produtor destacou que seria "um escândalo mundial" se "houvesse a presença de um filme em competição sem a presença do realizador".