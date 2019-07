sindicatos Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e Independente dos Motoristas de Mercadorias cumpriram as ameaças e entregaram o pré-aviso de greve para dia 12 de agosto após reunião falhada com a ANTRAM.Os sindicatos prometem não desistir até que as suas exigências sejam ouvidas.Estes dois sindicatos independentes, juntamente com a federação sindical filiada na CGTP, têm vindo a negociar com a associação empresarial do setor, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), a revisão do contrato coletivo, sob a mediação da Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho.