“Estamos a dar a aula mais importante das nossas vidas.” A frase de apoio à luta dos professores foi colocada numa tarja à porta da sede do Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, em Gondomar. Está ali pelo menos desde fevereiro, assinada com o nome do agrupamento, o que custou à diretora, Glória Sousa, um processo disciplinar.Segundo o Ministério da Educação (ME), “nos termos da lei, o processo disciplinar foi instaurado por despacho do Senhor Diretor-Geral da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a respetiva instrução está a ser assegurada pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência, encontrando-se, ainda, numa fase muito inicial”.José Feliciano Costa (Fenprof), frisando. “A tarja reflete a posição de todos os professores da escola e abrem processo à diretora? Se a diretora precisar daremos apoio.”