Mulher de Rendeiro chegou de TVDE ao velório do ex-banqueiro na Basílica da Estrela

na Basílica da Estrela, em Lisboa. A mulher do ex-banqueiro, Maria de Jesus Rendeiro, já se encontra no local.O corpo do ex-banqueiro chegou ao local por volta das 16h30. Dez minutos depois, Maria de Jesus Rendeiro chegou à Basílica da Estrela, num TVDE, acompanhada pela irmã.Recorde-se que segundo o resultado da autópsia, realizada no sábado ao corpo do ex-banqueiro, não há indícios de crime na morte de Rendeiro.