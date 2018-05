Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher pediu ajuda para pagar funeral do filho

Devido a litígio com as Finanças não pode movimentar contas.

Por João Nuno Pepino | 03:34

Há mais de dois anos que Palmira Marques tem todos os bens e contas bancárias penhoradas pela Autoridade Tributária e Aduaneira, devido a um problema com o pagamento do IRS do marido.



Além de sobreviver "com dinheiro emprestado por familiares", Palmira viu-se obrigada a pedir também ajuda para pagar o funeral do filho e acusa as Finanças de não explicar qual o motivo da dívida.



Ricardo Marques, de 32 anos, morreu em maio de 2017, após ter ingerido uma planta venenosa numa caminhada com um amigo, que também não sobreviveu.



A penhora da mulher, que vive em Alpiarça, ficou a dever-se aos dois processos de execução fiscal que lhe foram instaurados devido à alegada falta de pagamento do IRS do marido. Só que o marido, António Marques, trabalha há mais de 20 anos na Alemanha, onde diz ter feito todos os descontos exigidos por lei.



A mulher pagou sete mil euros, mas as Finanças exigem-lhe o pagamento de mais 19 mil euros.



"Acho que não tenho de pagar mais nada, porque os descontos foram todos feitos na Alemanha", explica Palmira Marques, que fez uma reclamação da dívida.



PORMENORES

Morreu em caminhada

Ricardo Marques, de 32 anos, era militar da Força Aérea e perdeu a vida numa caminhada, acompanhado pelo amigo Filipe Namora, de 43 anos.



Maltratada nas Finanças

"Fui sempre maltratada cada vez que lá fui fazer perguntas. Dizem que eu não tenho nada que lá ir, que as coisas são para resolver com a advogada, mas o problema é meu", diz Palmira.