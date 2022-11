Durante o parto de um bebé sem epidural, no Hospital Padre Américo, Penafiel, a grávida de 27 anos foi submetida a um corte cirúrgico no períneo, a região entre a vagina e o ânus, que sofreu ainda uma rutura profunda.



A mulher teve de se sujeitar, mais tarde, a uma cirurgia de reconstrução vaginal, ficou com dor pélvica crónica, incontinência das fezes, sequelas psiquiátricas graves - e chegou a rejeitar o filho durante 9 meses, culpando-o.









