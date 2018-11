Mulheres com cancro participam em desfile de moda solidário

Receita da iniciativa vai ajudar a comprar cabeleiras para doentes oncológicas que lutam contra o cancro da mama.

Por Diana Santos Gomez | 01:30

Um grupo de mulheres que luta contra cancro da mama vão participar num desfile de moda , integrado na iniciativa Once Upon a Time, que vai decorrer no Centro de Congresso do Arade, em Lagoa, no sábado dia 10 de novembro. O projeto foi criado pela loja Laço Brilhante e pretende apoiar mulheres com doenças oncológicas.

Um desfile de moda com música e dança compõem o cartaz do evento cuja receita vai ajudar a comprar cabeleiras para estas pacientes. Sónia Pacheco, de 47 anos, responsável pela organização, lembra que há uma grande falta de ajudas sociais e financeiras para as pessoas que são diagnosticadas com a doença. "Há muitas pessoas a precisar de apoio e é a mim que vêm pedir ajuda. Faço o melhor que consigo mas seria fundamental que entidades externas pudessem contribuir", refere Sónia Pacheco, que desde que abriu a loja, após ter lutado contra um cancro, recebe "pelo menos dois pedidos de ajuda de pacientes" todos os dias.

"Perdemos o medo da vida", confidencia Nela Luís, de 50 anos, que enfrenta um cancro e vai participar no desfile. Já Célia Jacinto, de 49 anos, revela que o cancro foi "uma bomba" que caiu na sua vida, mas garante que há "um caminho possível para superar".



PORMENORES

Bilhetes custam 7,50 euros

O evento vai ser realizado no sábado pelas 21h30. Os bilhetes custam 7,50 euros e estão à venda no Centro de Congressos do Arade, na Academia Dança Mais e na loja Laço Brilhante. No ano passado, participaram cerca de 700 pessoas.



Transformação em palco

No evento, as pacientes vão ser apresentadas em fotografias depois dos tratamentos de quimioterapia. Posteriormente, vão aparecer em palco maquilhadas, vestidas com roupa de festa e com cabeleiras.