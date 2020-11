Mulheres com mais 15 mil casos de infeção com a Covid-19 do que homens

Há mais mulheres com Covid-19 mas os homens morrem mais com o Sars-CoV-2. Dos 161 350 casos confirmados em Portugal desde o início da pandemia (mais 4410 face ao relatório de quarta-feira), 88 184 (54,7%) são do sexo feminino. No entanto, a mortalidade é superior entre os homens: dos 2740 óbitos (mais 46 no relatório epidemiológico divulgado esta quinta-feira), 1401 (51,1%) respeitam ao sexo masculino. Em relação ao universo de casos em cada género, morreram 1,9% dos homens com Covid-19; nas mulheres, a percentagem de óbitos cifra-se em 1,5.Dos novos casos confirmados no relatório de quinta-feira, mais de metade (2580) verificaram-se na região Norte. No entanto, em termos percentuais de evolução, a região Centro foi a que registou maior aumento (3,7%, correspondente a 509 casos), seguindo-se o Norte (3,5%) e o Algarve (3,2%, 97 casos). Abaixo de uma subida de 3% estão as regiões do Alentejo (2,9%), Lisboa e Vale do Tejo (1,8%) e ilhas (Açores, 1,6%, e Madeira, 1,4%).No último mês, o número de casos confirmados de Covid-19 em Portugal duplicou: eram 80 312 a 6 de outubro, quinta-feira eram 161 350. Nos últimos sete dias, a média diária de casos tem-se cifrado nos 4105.