Multimilionário Roman Abramovich é cidadão português

O multimilionário russo Roman Abramovich naturalizou-se português ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita, segundo o jornal Público.O mesmo meio refere que a ligação de Abramovich à comunidade judaica portuguesa tem-se estreitado nos últimos tempos. Em junho, no Museu do Holocausto, foi lida uma mensagem de Abramovich, na condição de um dos "benfeitores" da comunidade judaica portuguesa.Abramovich, dono do Chelsea, tem uma fortuna avaliada em mais de 12 mil milhões de euros e é o 142.º homem mais rico do Mundo, de acordo com a revista 'Forbes'.