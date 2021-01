Município de Câmara de Lobos na Madeira lança alerta laranja e cria plataforma de gestão da Covid-19

O Centro de Coordenação Operacional do município de Câmara de Lobos elevou esta quarta-feira o alerta neste concelho para laranja devido ao aumento de casos nos últimos dias e vai desenvolver uma plataforma de gestão da covid-19, anunciou a autarquia.

"O Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM) reuniu no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Câmara de Lobos elevando o nível de alerta municipal para laranja", pode ler-se na informação divulgada pelo município contíguo a oeste do Funchal.

O documento também adianta que foi apresentada a plataforma de Gestão Municipal da covid-19, um instrumento que visa "integrar, em tempo real, toda a informação relativa à situação pandémica no concelho".

De acordo com os dados divulgados pela Direção Regional de Saúde, os concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Porto Santo são os municípios na região que apresentam o maior número de casos, o que levou o Governo Regional a adotar medidas mais restritivas, nomeadamente a reabertura progressiva das aulas do 2.º período, após testagem dos elementos das respetivas comunidades escolares.

A autoridade regional de saúde referiu no boletim divulgado na terça-feira que o conselho de Câmara de Lobos regista desde o início da pandemia um total 294 casos de covid-19 confirmados, 172 doentes recuperados e dois óbitos.

A freguesia de Câmara de Lobos esteve em cerca sanitária, em abril de 2020, depois de ter sido detetado um foco com 54 pessoas naquele território.

Em 31 de dezembro, este município tinha um total de 236 casos ativos, o que representa mais 58 casos desde o início do ano.

No comunicado hoje divulgado, a autarquia de Câmara de Lobos salienta que a referida plataforma está a ser desenvolvida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e "centraliza toda a informação disponível de forma articulada" para fazer a gestão da situação no concelho.

"Tal permitirá, acreditamos, uma alocação de recursos otimizada em função da evolução do número de casos no concelho", destaca.

Este é um sistema de informação geográfica que tem "o propósito de colaborar com as entidades na definição e evolução das cadeias de transmissão no concelho, permitindo, caso seja necessário, o reforço da higienização de espaços públicos em função da prevalência do número de casos em determinada zona", explica.

Também vai permitir "ativar, de forma célere, respostas sociais, a nível de apoio alimentar e medicamentoso aos agregados em confinamento, sem rede de apoio familiar", menciona.

A câmara municipal assegura que está "a apoiar agregados familiares cujos elementos testaram positivo com o fornecimento de bens alimentares" e que, "tendo em conta a atual situação pandémica no concelho", existe uma interligação mais direta com delegação de saúde do município.

No comunicado, a autarquia anuncia ainda que vai "alocar pontos de acesso à rede wi-fi da rede municipal" no centro de saúde de Câmara de Lobos, que evidencia uma "fraca cobertura da rede internet", para "garantir a facilidade de comunicação entre as entidades envolvidas".

Na mesma reunião foi decidido um reforço do patrulhamento pela PSP no concelho, visando desincentivar "ajuntamentos em estabelecimentos comercias, ao arrepio das regras em vigor".

O presidente do município de Câmara de Lobos, o social-democrata Pedro Coelho, assegura que "a verificar-se, de forma flagrante, situações de incumprimento, o município não hesitará em suspender temporariamente as licenças de funcionamento" dos estabelecimentos.

Segundo a autoridade regional de saúde, a Madeira registou na terça-feira mais 82 casos positivos de covid-19, totalizando 2.192 desde o inicio da pandemia, estando 891 ativos, dos quais 737 de transmissão local, 46 pessoas internadas no hospital do Funchal e 16 óbitos.