Município de Leiria cancela fogo de artifício na passagem de ano

O Município de Leiria anunciou esta quinta-feira que decidiu cancelar o fogo de artifício previsto para a passagem de ano na cidade e na praia do Pedrógão, no âmbito das novas medidas decretadas pelo Governo.

Numa nota de imprensa, a autarquia informa ainda que optou por terminar o programa de animação natalícia no dia 25 de dezembro, na sequência das medidas decretadas pelo Governo como forma de contenção da pandemia da covid-19.

O Município de Leiria, liderado por Gonçalo Lopes (PS), reforçou que o Governo anunciou um novo pacote de medidas de contenção da pandemia, que impõe, para o Natal (24 e 25 dezembro) e Ano Novo (30, 31 dezembro e um janeiro), teste negativo obrigatório para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano, proibição de ajuntamentos na via pública de mais de dez pessoas na passagem de ano e proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

Além destas medidas, a partir das 00h00 do dia 25 de dezembro, o teletrabalho passa a obrigatório, encerram as creches, ATL, discotecas e bares, e passa também a ser obrigatória a apresentação de teste negativo para acesso a estabelecimentos turísticos e alojamento local, casamentos e batizados, eventos empresariais, espetáculos culturais e recintos desportivos.

Neste contexto, a Câmara vai direcionar os recursos afetos à animação natalícia para o apoio ao processo de testagem no posto móvel instalado no Largo Papa Paulo VI, que será reforçado com novos horários, ajustados ao novo contexto.

Assim, no dia 23 dezembro, o posto funciona entre as 19h00 e as 24h00 e entre 24 e 31 de dezembro o horário vigora entre as 10h00 e as 13h00.

No dia 26 dezembro a realização de testes está disponível entre as 10h00 e as 19h00 e nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro, das 10h00 às 19h00.

Relativamente ao programa 'Viva Leiria', de dinamização do comércio local, com atribuição de senhas para um sorteio em que serão atribuídos vários prémios, este vai ser prolongado até ao dia 14 de janeiro, de forma a apoiar a economia local, refere ainda o município.

Além destas medidas, a autarquia revelou que está a preparar um novo pacote de apoio social e económico em função do novo contexto pandémico e do seu impacto que será anunciado nos próximos dias.

Segundo informação divulgada hoje pela Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria, às 00h30 desta quinta-feira registavam-se 862 casos ativos no concelho. Desde o início da pandemia, Leiria contabiliza 12.599 casos, 183 mortos e 11.554 recuperados.

A covid-19 provocou mais de 5,36 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.823 pessoas e foram contabilizados 1.242.545 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.