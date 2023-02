O município de Rio Maior juntou-se, ontem, aos de Óbidos e das Caldas da Rainha na defesa da localização do novo Hospital do Oeste neste último concelho, alegando que parte da sua população é servida na unidade desta cidade.





Numa conferência conjunta, os três municípios alertaram o Governo para a necessidade de “ter em conta critérios mais alargados” do que aqueles que foram analisados num estudo sobre a localização do futuro Hospital do Oeste. Encomendado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, aponta o Bombarral como a localização ideal.