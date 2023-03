“Não há vergonha na cara": Moedas indigna estudantes com inauguração de residência universitária a preços "incomportáveis"

Uma mensagem de Carlos Moedas na rede social Twitter a inaugurar uma residência privada de estudantes provocou centenas de comentários indignados devido aos preços dos quartos: 700 a 1100 euros/mês.



"Inaugurámos a nova Residência de estudantes no Campo Pequeno. Trabalhamos diariamente para aumentar a oferta de habitação: através do setor público e do privado, do setor social e cooperativo", escreveu o autarca na sexta-feira. "Não há vergonha na cara mesmo. Falta de respeito por todos", foi um dos mais de 500 comentários.





"Isto não resolve problema algum", escreve também um crítico, enquanto noutro comentário se refere que "é preciso não ter pingo de vergonha".

A Federação Académica de Lisboa recusou ir à inauguração. "Recebemos convite, mas tomámos a decisão de não ir. Estes custos não são comportáveis para a maioria dos estudantes a frequentar o ensino superior", disse ao CM a presidente Catarina Ruivo, sublinhando não estar contra as iniciativas privadas, desde que sejam "acompanhadas de uma aposta pública a preços comportáveis".





tentou obter uma reação da Câmara de Lisboa, mas não obteve resposta.