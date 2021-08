Nasceram dois cachalotes nos Açores no mesmo dia. Veja as imagens

Naturalist Science & Tourism, uma empresa de observação de baleias.

Nasceram dois cachalotes nos Açores, esta quarta-feira, e um dos momentos ficou registado em vídeo.O primeiro nascimento ocorreu no Faial e foi observado por uma expedição da"Foi por volta das 15h30 e durante alguns momentos reuniu-se um subgrupo de cachalotes, começou a ficar mais agitado (...) e foi então que reparámos numa enorme mancha de sangue", contou José Nuno Pereira, investigador de biologia marinha e co-fundador da empresa, no vídeo publicado no Facebook da mesma.O segundo nascimento foi filmado ao largo da ilha de São Miguel, pela equipa da Azores Adventures Futurismo, outra empresa debaleias, que partilhou as imagens no YouTube.