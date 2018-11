Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nasceram mais 1320 bebés em dez meses

Registados mais de 72 mil nascimentos entre janeiro e outubro.

Por Francisca Genésio | 09:11

Desde o início do ano até outubro nasceram mais 1320 bebés comparativamente ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce, também conhecido como ‘teste do pezinho’.



Coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, o programa cobre quase a totalidade de nascimentos, embora o exame não seja obrigatório.



No total, nos primeiros dez meses deste ano, foram contabilizados 72 805 nascimentos. O maior número de testes foi realizado no distrito de Lisboa (21 595), seguido pelo Porto (13 048). Já Bragança é o distrito que registou menos nascimentos, uma vez que apenas foram realizados 496 testes.



No ano passado, o ‘teste do pezinho’ permitiu concluir que houve uma diminuição do número de nascimentos relativamente a 2016.



O ‘teste do pezinho’ é realizado a partir do terceiro dia de vida do recém-nascido, através de gotículas de sangue no pé da criança.



O exame permite diagnosticar doenças graves.