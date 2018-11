Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morrem cada vez menos bebés em Portugal

País registou no ano passado valor mais baixo de sempre no que diz respeito à mortalidade infantil.

Por Francisca Genésio | 08:40

A mortalidade infantil - morte de crianças no primeiro ano de vida - em Portugal registou no ano passado o valor mais baixo de sempre. De acordo com os dados revelados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), morreram 229 bebés em 2017, menos 53 óbitos do que no ano anterior.



"Os valores da mortalidade infantil no nosso País sempre foram extremamente baixos, por comparação com outros, mas a verdade é que finalmente conseguimos atingir um mínimo histórico", disse ao CM a presidente da Associação Portuguesa de Demografia (APD), Maria Filomena Mendes.



Sobre a razão para o decréscimo do número de óbitos, a especialista não tem dúvidas que tudo se deve ao " investimento feito ao longo dos anos, por parte do Serviço Nacional de Saúde, no que diz respeito à saúde da mulher grávida, mas também no acompanhamento do bebé, desde o momento do nascimento, até aos primeiros anos de vida", explica.



As estatísticas demográficas do INE dão ainda conta de uma diminuição de 1,1% do número de nascimentos em 2017. Uma tendência que deverá inverter-se este ano. "As nossas estimativas apontam para um aumento do número de nascimentos este ano. Pelo menos até agosto já constatámos uma subida, comparativamente ao período homólogo. Tendo em conta que setembro é sempre um mês com muitos nascimentos, acreditamos que 2018 poderá ser o ano de reviravolta na natalidade", refere a presidente da APD. Apesar de terem nascido menos bebés, o índice sintético de fecundidade registou um ligeiro aumento para 1,37 filhos por mulher. Verifica-se, assim, pelo quarto ano consecutivo, uma ligeira recuperação no número de filhos.



Houve mais pessoas a casarem-se no ano passado

Nas estatísticas de 2017 é observável um aumento do número de casamentos (33 634) – mais 3,8% que em 2016. Do total de bodas do ano passado, 523 foram realizadas entre pessoas do mesmo sexo. A idade média do primeiro casamento em 2017 situou-se nos 33,2 anos nos homens e 31,6 anos nas mulheres.



Número de divórcios em 2017 caiu para cerca de 21 mil

No ano passado foram decretados 21 577 divórcios, menos 763 do que em 2016. Este total de separações diz respeito aos casais residentes em território nacional. A idade média que os pares apresentavam quando iniciaram o processo de divórcio, em 2017, foi de 45,6 anos em ambos os sexos.



PORMENORES

10,2 milhões de pessoas

O declínio populacional em Portugal mantém-se desde 2010. Segundo os dados do INE, entre 2012 e 2017 perderam-se 192 mil residentes e neste momento contam-se 10,2 milhões.



Mais de 36 mil imigrantes

O número de imigrantes em Portugal aumentou em 2017. As estimativas indicam que tenham entrado 36639 pessoas para residir no País. Já o número de emigrantes diminuiu.



Mortes diminuíram

O número de óbitos baixou 0,7% face a 2016 em todas as faixas etárias. Registaram-se 109 758 mortes de residentes.