Nasceu o segundo bebé de uma mãe infetada com coronavírus no Hospital de São João no Porto

Nasceu esta quinta-feira de madrugada mais um bebé filho de uma mãe infetada com o novo coronavírus. O parto, feito por cesariana, aconteceu no Hospital de São João, no Porto.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, já foram recolhidas amostras ao bebé para se realizar o teste de despiste para Covid-19.





Recorde que este é o segundo bebé a nascer de uma mãe infetada com o novo coronavírus em Portugal. O primeiro bebé também nasceu no Hospital de São João.